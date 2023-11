“Non Farti Imballare”: S.E.A. Spa e il Comune di Campobasso sfidano i cittadini a fare la differenza

Nel corso dell’evento presso la Bibliomediateca Comunale in occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti (SERR) è stata lanciata una provocazione alla cittadinanza “Voi cosa fate per migliorare le condizioni attuali in materia di rifiuti?”

Nell’ambito della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti (SERR), giovedì 23 novembre, la città di Campobasso ha ospitato un evento dedicato a informare e sensibilizzare all’azione per la prevenzione dei rifiuti e la riduzione degli imballaggi.

L’evento, dal titolo “Non Farti Imballare,” svoltosi presso la Bibliomediateca Comunale, è stato condotto da Carlo D’Angelo, responsabile della comunicazione di SEA Spa, che ha guidato il pubblico attraverso una riflessione approfondita su cosa rappresenti un rifiuto e come gli imballaggi siano percepiti nella nostra società. Ha sottolineato che i rifiuti, quando conferiti correttamente in un sistema organizzato, conservano ancora un valore intrinseco, promuovendo un approccio consapevole alla loro gestione.

Nel contesto europeo, è stata menzionata l’importanza del recente Regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) del 22 novembre 2023, evidenziando il ruolo cruciale delle scelte individuali nella promozione della sostenibilità. L’evento ha infatti offerto uno sguardo approfondito su come le decisioni quotidiane influiscano sulle tematiche ambientali.

Particolare rilevanza è stata data alle iniziative di Campobasso nel promuovere la consapevolezza ambientale, grazie all’azione sinergica della S.E.A. Spa e del Comune. Progetti speciali di formazione ed educazione ambientale come “Campobasso Scuole Sostenibili”, giunto alla sua terza edizione, e le numerose campagne di comunicazione e sensibilizzazione, come l’ultima dal titolo “Differenziare è Centrale”, sono stati citati come ultimi esempi concreti dell’impegno programmatico e propositivo verso la riduzione dei rifiuti.

Durante l’evento è stata evidenziata come a Campobasso la collaborazione tra cittadini e tutti gli stakeholder sta effettivamente influendo positivamente sull’aumento delle quantità di rifiuti e di imballaggi avviati a riciclo. Ma la provocazione rimane: “Cosa fai per migliorare la tua personale gestione dei rifiuti domestica? Perché la vera sostenibilità inizia con le singole azioni di ognuno di noi”.