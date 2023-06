Nicola Travaglini: Alloggi popolari Iacp, stanziati oltre 9 milioni di euro

Nove milioni e mezzo di euro per rimettere in sesto gli alloggi popolari della Iacp in

provincia di Campobasso. Gli interventi, previsti dal fondo complementare del Pnrr, si

concentreranno sugli edifici più fatiscenti e riguarderanno i comuni di Campobasso,

Baranello, Casacalenda, San Martino in Pensilis, Montecilfone, Pietracatella, Jelsi e

Portocannone. A tal riguardo, il piano nazionale complementare, poi ricompreso nel

Pnrr, aveva previsto risorse per 14 milioni di euro destinate nel 2020/2021 alla Regione

Molise. Di conseguenza lo Iacp di Campobasso ha partecipato al progetto rispondendo

con la presentazione delle 11 operazioni di ristrutturazione successivamente approvati,

per un importo totale appunto di 9 milioni e mezzo.

Quindi, eseguito il progetto di fattibilità, ottenuto il nullaosta dalla Regione Molise, si

è provveduto ad assegnare gli incarichi a progettisti e professionisti che hanno

permesso, entro lo scorso mese di marzo, di completare le 11 gare (pena

l’annullamento dei lavori). In questo momento l’iter è nella fase della stipula dei

contratti e della consegna dei lavori. All’uopo, i lavori prevedono il miglioramento

sismico e l’efficientamento energetico (con l’aumento di due classi) ma in due casi

specifici, che riguardano immobili dello Iacp dislocati nei centri di Baranello e

Casacalenda, per la prima volta, si procederà all’abbattimento delle strutture e alla

relativa ricostruzione. A Baranello la demolizi one riguarderà un edificio (sito in via

Carnevale) che dispone di 4 alloggi, invece a Casacalenda saranno eliminati due edifici

(dislocati in via Scipione De Blasio) e che al momento conta 10 unità abitative, ma i

nuovi immobili ne saranno dotati di ben 12. Giova ribadire che non ci saranno disagi

per gli inquilini, che saranno trasferiti – in attesa della consegna dei nuovi appartamenti

in altre case dello Iacp e tutte le spese saranno a carico dell’ente. La consegna dei

lavori è prevista il 30 giugno prossimo. E’un progetto pilota che auspichiamo di

estendere all’intero patrimonio immobiliare dell’istituto. Al momento abbiamo scelto

di intervenire sugli edifici più decadenti. Vorrei però ringraziare l’intera struttura dello

Iacp di Campobasso e tutti i dipendenti perché hanno fatto un lavoro encomiabile

finalizzato accelerare la parte burocratica, presentare i progetti e ottenere quindi le

risorse. Che, finalmente, ci permetteranno, entro la fine del mese, di avviare i lavori.



Così il commissario liquidatore dello iacp di Campobasso, avv. Nicola Travaglini