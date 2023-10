Nicola Lanza (Azione Civile): fermiamo la morte in Palestina

Le atrocità commesse, il 7 ottobre 2023, dai gruppi riconducibili al movimento Hamas hanno innescato un sterminio disumano voluto dal Governo in carica dello Stato di Israele (guidato da Netanyahu).

Venerdì 3 novembre 2023 alle ore 18:00 saremo in piazza Gabriele Pepe a Campobasso unitamente alle persone, alle associazioni che vorranno essere presenti, insieme alle forze della sinistra molisana per promuovere una raccolta fondi finalizzata alla spedizione di aiuti umanitari a Gaza, e, in primo luogo, per fermare questa pratica della morte su donne bambini e persone, per esprimere il nostro senso di repulsione per le atrocità commesse nei confronti del popolo palestinese. Un popolo, quello palestinese, umiliato da oltre 70 che vede il nostro Paese, l’Italia, incapace di dare un contributo fuori dalle parti per arrivare ad una soluzione di pace. Segnaliamo infine la bolla mediatica,in cui noi “dell’occidente delle democrazie evolute” viviamo, che orienta una informazione di parte e schierata che non favorisce la pace ma al contrario innesca una spirale che ci farà sprofondare nel buio dell’odio, della paura e della morte.

Nicola Lanza referente regionale Azione Civile