Nicola Lanza Azione Civile appello alle forze del Centro-Sinistra: Campobasso torni alle urne evitando inciuci di palazzo per rispetto degli elettori e dei valori comuni che uniscono una coalizione.

L’accordo con i “civici” premiato dagli elettori campobassani si deve ritenere concluso le parole scritte sulla pagina fb da Pino Ruta non lasciano spazio a interpretazioni “RACCOLGO E CONDIVIDO LA PROPOSTA DI DE BENEDITTIS: ANDIAMO DAL NOTAIO. Va fatta chiarezza restituendo ai cittadini il diritto di voto e “cacciando una volta per tutte i mercanti dal tempio”. Sarebbe un grave errore politico accettare che singoli consiglieri provenienti dalle fila del centro destra possano comporre una nuova giunta al comune di Campobasso, serve una maggioranza unita da una visione politica di città capace di entusiasmare di nuovo i cittadini, serve coraggio, volontà, personalità e amore per la città, le destre vanno battute con la buona politica “i mercanti”, come è stato scritto, vanno buttati fuori dal tempio ma con la forza delle idee e della politica.

