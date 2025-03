Nessun rischio chiusura di reparti, la precisazione dell’Asrem

Nessun allarmismo. Nessun rischio di chiusura di reparti. L’avviso per il reclutamento di personale medico all’interno delle strutture ospedaliere molisane segue ai tanti che l’ASReM pubblica costantemente per sopperire alle carenze di organico.

Non da ultimo quello per il reclutamento di professionisti a tempo determinato, aperto anche a coloro che hanno conseguito i titoli in Paesi extra UE.

Una misura che si rivolge soprattutto ai medici venezuelani già operativi nei presidi molisani, il cui contratto è ormai in scadenza e che nelle more hanno acquisito competenze e capacità specialistiche importanti. Dunque, una azione finalizzata alla continuità dei servizi offerti nell’ottica della garanzia e della certezza delle cure agli utenti che si rivolgono al sistema sanitario regionale.