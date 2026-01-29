Nel Centro di Alta Riabilitazione ‘Paola Pavone’ di Salcito attivata la Cartella Clinica

informatizzata. Il sistema digitale permette di raccogliere tutti i dati clinici del paziente nel corso

della degenza e la loro condivisione tramite il diretto collegamento con il Fascicolo Sanitario

Elettronico attivo in Molise. Dati dunque che possono essere così a disposizione di tutti gli

operatori sanitari che entreranno in contatto con il paziente.

“Si tratta di un passo importante verso una sanità sempre più digitale e integrata, che consentirà

anche al medico curante di consultare in tempo reale il percorso riabilitativo del paziente – spiega

il dottor Ernesto La Vecchia, coordinatore sanitario della struttura di Salcito – la Cartella Clinica

informatizzata è attiva dal due gennaio e ci permette prima di tutto di mantenere attivi i tre settori

della nostra struttura, riabilitazione, specialistica e ricoveri, contemporaneamente permette di

poter trasmettere al Fascicolo Sanitario Elettronico tutti i dati e le prescrizioni dei nostri specialisti

all’atto della dimissione, in modo tale che i medici curanti ed eventuali altri strutture di cura

abbiano in mano tutti i dati utili a curare al meglio il paziente”.

La nuova piattaforma consente dunque una gestione più efficiente, sicura e condivisa delle

informazioni cliniche dei pazienti, migliorando il percorso di cura e la continuità delle stesse grazie

al contino aggiornamento e al dialogo tra sanitari. I dati, condivisi digitalmente sulla piattaforma

dedicata regionale, permette dunque una informazione precisa sulla storia clinica del paziente

accedendo così ai dati clinici e al percorso riabilitativo del paziente al fine di stabilire, anche dopo

la dimissione, un’assistenza più coordinata e personalizzata.

“Questo progetto – continua La Vecchia – conferma l’impegno del Centro Paola Pavone di Salcito

verso l’innovazione tecnologica e il miglioramento continuo della qualità dei servizi riabilitativi,

mettendo il paziente sempre al centro del percorso di cura”.