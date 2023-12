“Natale in città 2023” – Le iniziative in programma dal 15 al 21 dicembre a Campobasso

Continuano gli appuntamenti previsti nell’ambito di “Natale in Città 2023”, il cartellone di eventi programmati dal Comune di Campobasso nel periodo delle festività natalizie.



Tante le iniziative previste nella settimana dal 15 al 21 dicembre: nelle giornate di venerdì, sabato e domenica si ripropone l’appuntamento con i mercatini di “Natale al Borgo”, che si snoderanno lungo Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi, curati dall’Associazione “Molise Creativo” in collaborazione con l’Associazione “M. Ziccardi” e i commercianti del centro storico.

Sempre il borgo antico farà da location, domenica 17, all’esibizione itinerante con musiche natalizie “Quanne nascette Ninne” a cura di Molise Radici, mentre Piazzetta Palombo ospiterà

altri due appuntamenti di Palombo Food in Festival, venerdì 15 e domenica 17, a cura di APEM e delle botteghe della piazzetta.



Diversi anche gli appuntamenti con “Cosa ne SAI del Natale?”, presso la casetta di Babbo Natale allestita in Piazza Vittorio Emanuele II dove i bambini potranno misurarsi con le varie attività previste dalla ASSeL, curatrice dell’iniziative.



Spazio anche alla lettura, con la presentazione del volume “Campobasso in

Comune” (sabato 16), le iniziative online “Silent Book Club” e “The Book Club” (lunedì 18), con “Il dono del libro”. Cerimonia di benvenuto nella Comunità ai bambini nati nel 2023 e gli incontri di lettura per le famiglie con bambini tra 0 e 6 anni, entrambi programmati per mercoledì 20.



Prevista invece per sabato 16, presso il Museo dei Misteri, l’apertura della mostra “800..da Francesco ai giorni nostri – I presepi di Giovanni Teberino”, a cura dell’Associazione Misteri e Tradizioni, che resterà aperta fino al 7 gennaio 2024; altra mostra di presepi, questa volta a

cura dei Presepisti Molisani, sarà allestita negli spazi del Circolo Sannitico a partire da mercoledì 20 e fino al 6 gennaio 2024.



Non mancheranno, infine, iniziative di carattere musicale, con il concerto dell’arpista Valerio Lisci al Teatro Savoia (sabato 16), a cura dell’Associazione Amici della Musica e il concerto “A Very Christmas”, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise (mercoledì 20 presso il Responsible Research Hospital) e artistico con la personale di Gino Berardi “Dall’impressionismo all’astratto-informale” presso la Fondazione Molise Cultura da sabato 20 e fino al 30 dicembre e “La tradizione nell’arte della ceramica” a cura dell’I.C. Colozza di Campobasso (sabato 20 al Circolo Sannitico).



Due gli appuntamenti con “Caroselli di luce – Ginnastica ritmica coreografica” a cura di A.S.D. FisioPro Gym (sabato 16 in Largo San Leonardo e giovedì 21 in Villa Musenga), mentre domenica 17 sarà la volta di “Facciamo Goal – Verso la meta con l’Agenda 2023”, un laboratorio di educazione alla sostenibilità ambientale curata da Progetto 136, Associazione Risguardi e Aladino. Infine, mercoledì 20, la proiezione del film “A passo d’uomo” a cura della locale sezione del Club Alpino Italiano presso l’Auditorium Giovannitti – Palazzo della Gil.