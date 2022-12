Natale è solidarietà: l’associazione Demetra dona il pane alle famiglie indigenti

Il Natale è di tutti ed è per tutti, anche per coloro che scontano gli effetti di una profonda crisi

sociale ed economica. Ed è proprio per far sentire lo spirito natalizio alle persone in difficoltà, che l’associazione di promozione sociale Demetra ha organizzato le giornate della solidarietà.



Il 20 e il 21 dicembre prossimi i volontari doneranno pagnotte di pane alle persone in

difficoltà nei comuni di Toro, Campodipietra e San Giovanni in Galdo, grazie alla

collaborazione delle amministrazioni locali e di alcune aziende che hanno sposato il progetto.

Tutti i dettagli verranno illustrati durante la conferenza stampa in programma lunedì 19

dicembre, a partire dalle ore 10 nella sede del CSV Molise, in contrada Colle delle Api (nei

pressi del Cinema Maestoso) alla presenza del presidente dell’associazione Demetra Daniele

Di Cicco, del presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, dei sindaci dei comuni

coinvolti, della responsabile del Servizio sociale cui fanno riferimento i destinatari e dei referenti delle aziende che hanno aderito.



«Sono circa 100 le famiglie interessate alla consegna del pane – ha spiegato Di Cicco -. Il

nostro obiettivo è stimolare la sensibilità del mondo imprenditoriale e civile attivando il welfare

sociale che la legge ci mette a disposizione. Ci siamo avvalsi della collaborazione di alcune

aziende associate per donare a titolo gratuito un chilo di pane alle famiglie che stanno vivendo un momento di disagio economico e l’iniziativa è stata altresì condivisa e promossa dall’azienda

agricola Gennarino di Matrice, che consegnerà 200 chilogrammi di grano locale al Molino Dionisio Cofelice di Matrice per la successiva trasformazione in farina con macina a pietra, mentre la panificazione sarà eseguita dai due forni di Gildone di Salvatore Totarella e di Savino&Colicchio.



Ringraziamo anche la Proloco e il comitato festa del pane Di Gildone che, nei giorni dell’11 e del

12 giugno, organizzano l’evento in onore di Sant’Antonio di Padova e del Sacro Cuore di Gesù,

distribuendo gratuitamente il pane per le vie del paese».