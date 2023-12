Natale a Campobasso/Colagiovanni: Nessun tipo di programma o iniziativa

“È arrivato il momento più atteso dell’anno e come puntualmente avviene il Comune di Campobasso riesce ad essere in ritardo. Un plauso – ironizza il consigliere Colagiovanni – va, senz’altro, alla coerenza con la quale stanno ‘NON portando” avanti alcun tipo di programma o iniziativa che possa rivitalizzare questa città ormai caduta in uno stato di decadenza assoluta. La mancanza totale di una progettualità finalizzata ad incrementare il commercio del centro città, ha dato i suoi frutti ed anch’esso – fa notare – è ormai ridotto allo stadio terminale. Ad oggi il corso principale di Campobasso si presenta come un deserto, spoglio e senza un’anima in giro.

L’amministrazione per ora ha lanciato il proclama dell’accensione delle luci, affidandosi alle luminarie natalizie dal momento che le “stelle” non brillano più da tempo. Dispiace perché il Natale poteva essere l’occasione buona per dare avvio ad un qualche progetto di riqualificazione del centro cittadino, utile a portare un po’ di brio e ad incentivare gli acquisti nei negozi dei commercianti del corso e delle vie limitrofe che, con coraggio, ancora resistono. Chi ci ha rubato il Natale? Sono stati loro – conclude – gli stessi che in questi 5 anni sono riusciti bene soltanto in un’impresa: scaldare la sedia”.