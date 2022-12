Natale 2022/ 5mc2: Ci siamo. Il nuovo pop up Natalizio dei tre giovani molisani

Torna a Campobasso il new pop up del brand 5mc2 dei tre giovani molisani che hanno creato la linea di abbigliamento streetwear luxury. Con un temporary store, il pop up si svolgerà il 22 23 e 24 dicembre in via Ferrari, 72 a Campobasso. Capi per giovani nati da un’idea giovane e innovativa di tre amici, intrisi di valori e di amore per il proprio territorio. Simone Marroni, Giovanni Rubino e Carmine Lella sperimentano un innovative concept di economia sostenibile e circolare. Insieme hanno saputo trasformare- durante il covid – le idee in lavoro: fattibile e produttivo.

“Con il nostro pop up vogliamo condividere la magia del Natale in una veste, è il caso di dirlo, tutta giovanile. Un messaggio di vitalità da esprimere con le persone che sentiamo più vicine. Lo streetwear luxury che abbiamo creato parla giovane ma pensa anche a chi vive in strada. Attraverso il pop up vogliamo dimostrare alla città che le idee camminano e si incontrano anche per strada. Vogliamo essere uno dei volti nuovi della ripresa del “made in Molise”. Una provocazione ai tanti giovani a volte costretti ad andar via.

La nostra esperienza è la testimonianza di giovani cervelli che hanno scelto il Molise con le sue mille potenzialità nascoste. Ancora una volta via Ferrari, luogo storico della città, oggi simbolo di una movida chiassosamente ordinata vi aspetta, ci aspetta tutti. Sarà bello incontrarsi di nuovo, tra strade che trasudano il passato e vivono il presente. E il futuro? E’ in una immagine giovane che distingue il nostro brand, apripista del Molise dei giovani.”

E mentre rilasciano questa dichiarazione i volti dei tre si infiammano e i loro occhi puntano dritti verso il futuro. Ci tengono a sottolineare l’importanza del legame, la necessità di sentirsi radicati ad una terra che può essere stimolante nella sua semplicità e attraente nella sua storia millenaria, storia di genialità e di particolarità culturali che hanno reso il Molise, da sempre, protagonista nel mondo della cultura e della scienza. Ora la sfida di 5mc2 si è resa concreta: comunicare a 360 gradi, con una energia giovane, pervasiva e rispettosa, costruita con un processo comunicativo fresco, giovane e razionale. Dai social al passaparola, dalle clip video alle novità del luxury brand, dal Molise parte una nuova sfida per far conoscere il talento esplosivo dei molisani. Un atto di coraggio e di ottimismo per dire al mondo degli adulti che questa terra può ancora vincere. Il vero segreto del Brand è la creatività: una creatività che non ha limiti e che si esprime in un territorio dai mille volti. “Siamo convinti di essere figli di una grande famiglia umana e come famiglia possiamo creare coesione, distinti ma uniti dalle proposte del nostro brand, vitale e originale come il nostro Molise”. L’appuntamento è dal 22 al 24 dicembre in via Ferrari per condividere la gioia del Natale e la nascita delle nuove proposte del brand 5mc2: creato dai giovani per i giovani.