“Narrazioni periferiche, fuori dal centro”: eventi culturali a chilometro zero

L’Associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni “, in collaborazione con l’Istituto

Comprensivo Jovine ed il Centro Anziani “L’iniziativa” organizza una serie di incontri inseriti

all’interno di un progetto denominato: “Narrazioni periferiche, fuori dal centro” –

Conversazioni ed incontri con persone e personaggi della cultura molisana a chilometro

zero.

Il primo degli eventi si terrà mercoledì 31/01/2024, e sarà una conversazione col Saggista

Giovanni Mascia sul tema: “Origine e frequentazioni campobassane di Benedetto Croce” (con

proposta di conferimento della cittadinanza campobassana).

Gli eventi a seguire:

Marzo 2024: Giovanni Mascia “Teco Vorrei, Signore. La processione del Venerdì Santo a

Campobasso”

Maggio 2024: Giovanni Mascia: “La notte di San Giovanni, Incantamenti e devozione popolare a

Campobasso”

Il Progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative socio-culturali programmate dalla

nostra Associazione quali, ad esempio, il “Festival nazionale del teatro popolare e della

Tradizione”, ormai giunto alla 27° edizione.

Allo stesso modo, l’adesione dell’Istituto Scolastico “Jovine” testimonia come

quest’ultimo costituisca un presidio importantissimo per la crescita della comunità di San

Giovanni dei Gelsi.

Da anni ormai, in sinergia con il medesimo Istituto, l’Associazione organizza diverse

iniziative culturali e sociali.

Tra le altre, vanno ricordate l’annuale Festa di Primavera, L’Orto didattico per le

Generazioni, la realizzazione del cortometraggio “La Valle dell’eco”.