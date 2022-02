Movimento consumatori: “riprende l’invio, dalla Regione Molise, di avvisi di pagamento per bolli auto scaduti”

La Regione Molise, contraddicendo le precedenti deliberazioni, ha riavviato la riscossione dei bolli auto non pagati, quelli giustamente dovuti ma anche quelli andati in prescrizione.

Come già nel primo round siamo a disposizione, con i nostri legali, per assistere i cittadini che vogliono opporsi, in termini di legge, a questo pagamento non dovuto.

abbiamo disponibili gli sportelli come di seguito specificato.

Siamo disponibili tutti i giorni dal lunedì al venerdì:CAMPOBASSO 0874/411086-3473309498 Sportello: Via Garibaldi 53/a – Campobasso

Sportello Termoli/Ururi 0874830366/3474256031 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Isernia – su appuntamento 3898836206.