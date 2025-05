MoonLightBus/Campobasso di muove anche di notte. Sabato 10 maggio la sperimentazione delle corse notturne

L’Amministrazione comunale di Campobasso informa la cittadinanza che, sabato 10 maggio 2025, sarà attivato, in via sperimentale e gratuita, il servizio di trasporto pubblico urbano notturno.

L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Trasporti, Mimmo Maio, in collaborazione con la Sati S.p.a., nasce con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana nelle fasce orarie serali e notturne, offrendo una valida alternativa all’utilizzo del mezzo privato e favorendo una maggiore vivibilità e sicurezza del centro cittadino durante il fine settimana.

Le corse notturne saranno attive nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 2:30 con fermate e corse previste nei principali punti di aggregazione della città.

MoonLightBus ore 20:00

Fermate: via De Gasperi, via Benedetto Croce, via XXIV maggio, via Mazzini, Piazza D’Ovidio.



-MoonLightBus ore 20:30

Fermate: via Mazzini, via San Giovanni, via Liguria, via Lombardia, via Scardocchia, viale Manzoni, via P. di Piemonte, via Cavour, Stazione FF.SS.

MoonLightBus ore 21:30

Fermate: via De Gasperi, via B. Croce, via XXIV Maggio, via Mazzini, Piazza D’Ovidio.

MoonLightBus ore 22:00

Fermate: via Mazzini, via San Giovanni, via Liguria, via Lombardia, via Scardocchia, viale Manzoni, via P. di Piemonte, via Cavour, Stazione FF.SS.



Inoltre, le corse MoonLightBus, alle ore 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 e 02:30,

ripartiranno da Villa Flora e faranno sosta presso le fermate di andata.



“Questa prima giornata di sperimentazione del MoonLightBus ci consentirà di valutare l’interesse e la partecipazione della cittadinanza – spiega l’assessore comunale ai Trasporti Mimmo Maio -, e rappresenta un primo passo verso l’introduzione stabile di un servizio notturno moderno e accessibile che vada incontro ai ragazzi, alle famiglie ed agli esercenti dei locali serali e notturni.

Più sicurezza, meno traffico, e più vivibilità per il nostro weekend: questo chiedono i ragazzi e le famiglie di Campobasso.



Questa iniziativa – aggiunge l’assessore Maio – tende a mettere al centro del servizio di trasporto pubblico urbano la sicurezza stradale, la migliore fruibilità dei locali di intrattenimento serali, il rispetto dell’ambiente e, non da ultima, la spensieratezza e la comodità di potersi divertire senza patemi!

Invito tutti i cittadini ad utilizzare questo servizio e ringrazio il Settore Trasporti del Comune di Campobasso e la Sati S.p.a. per il lavoro quotidianamente svolto.”