In serata all’interno di una pizzeria di Montagano (CB) , per cause da accertare , l’innesco di un fuoco ha provocato il danneggiamento di attrezzature ed impianti alla attività commerciale. Paura ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Campobasso con due automezzi.

Le cause e la stima dei danni sono in corso di accertamento, pare comunque che ci sia stato un cortocircuito in un macchinario.