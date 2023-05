Mondo accademico a lutto, è morto il professore Alessio Monciatti

Una notizia triste e dolorosa per il mondo accademico non solo molisano, in lutto per la prematura scomparsa del professor Alessio Monciatti, ordinario di Storia dell’arte medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università del Molise.

E’ stato uno dei massimi esponenti della cultura internazionale per quanto riguarda la conoscenza dell’opera di Giotto, ma anche punto di riferimento per l’arte del XIII secolo in Italia e in Europa.

Alla famiglia vadano le condoglianze della redazione.