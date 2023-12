Molise: gestiti oltre 5mila kg di Pneumatici fuori uso a Fossalto. Grazie a EcoTyre e Legambiente con Puliamo il Mondo 2023

Quest’anno EcoTyre ha gestito in Molise oltre 5mila kg di PFU (Pneumatici Fuori Uso), nell’ambito della campagna Puliamo il Mondo in collaborazione con Legambiente.

La raccolta è avvenuta nel comune molisano di Fossalto, mentre in tutta Italia sono stati raccolti e avviati a recupero 80.380 kg di Pfu con 24 interventi in 9 regioni e circa 9mila pezzi recuperati (il peso medio dei pezzi è di 8-15 kg).

La collaborazione con Puliamo il Mondo ricade nel più ampio progetto “PFU Zero” che ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e nasce con lo scopo di informare la cittadinanza sull’esistenza e sul buon funzionamento della filiera di recupero e gestione dei PFU.

La raccolta 2023 è un nuovo importante traguardo per il progetto “Da Gomma a Gomma”, coordinato da EcoTyre,con il coinvolgimento di molte aziende italiane, grazie al quale oggi è possibile utilizzare la gomma ottenuta direttamente da PFU per la produzione di nuovi pneumatici o di altri prodotti in gomma.

“La nostra partnership con Legambiente è ormai consolidata e quest’anno ha compiuto ben 11 anni. Continueremo a collaborare nell’ambito di Puliamo il Mondo “- commenta Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre– ” perché è fondamentale proseguire a sensibilizzare la cittadinanza su un servizio che è completamente gratuito per i consumatori. I pneumatici se ben gestiti sono riciclabili al 100% e si trasformano in una risorsa: per la prima volta abbiamo su strada il primo pneumatico verde, realizzato con un processo di devulcanizzazione di pneumatici giunti a fine vita”.

“Anche quest’anno continua questa importante collaborazione con Ecotyre che negli anni passati ha permesso a diversi comuni molisani di smaltire in maniera corretta i PFU abbandonati sul proprio territorio. Una significativa azione di sensibilizzazione che vuole sensibilizzare i cittadini ad utilizzare i canali legali per la gestione dei PFU“, ha dichiarato Andrea De Marco, Presidente di Legambiente Molise.