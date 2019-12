La Protezione civile del Molise ha emesso un bollettino meteo con criticità ‘gialla’ per oggi, sabato 28 dicembre. Su tutta la regione sono previste nevicate a quote superiori a 300-500 metri e locali fenomeni a quote inferiori. Criticità ‘gialla’ anche per i venti, previsti da moderati a forti dai quadranti nord orientali. Il mare sarà da molto mosso a localmente agitato.