Minori diversamente abili: avviso per attività educative/ricreative/sportive

Il Comune di Campobasso intende promuovere e favorire la partecipazione di n. 10 minori diversamente abili, di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 18 non compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso e residenti nei comuni dell’ATS di Campobasso, alle attività educative/ricreative/sportive.

Il Laboratorio avrà inizio dal giorno il 23 dicembre (con esclusione dei giorni 25-26 dicembre) per tutto il periodo delle festività natalizie, dal lunedì al venerdì, rispettando i seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Le attività saranno svolte presso le strutture dell’Istituto Comprensivo “F. D’Ovidio” in Via Gorizia a Campobasso.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’apposito modulo e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta.

Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare la certificazione della disabilità legge 104/92 e certificato medico con idoneità per attività ludico-motoria.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2022 nelle seguenti modalità: consegna a mezzo pec: [email protected]; consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5.

Il Comune di Campobasso provvederà, a seguito delle presentazioni delle domande di partecipazione e al numero delle stesse, ad organizzare le attività progettuali, in raccordo con i soggetti del terzo settore coinvolti nel rispetto del numero di posti disponibili. In caso di arrivo di domande superiori rispetto al numero di posti disponibili, ossia n. 10, sarà predisposta una graduatoria redatta in base al reddito ISEE ordinario dando priorità al valore più basso. In caso di parità del valore ISEE, si privilegia il minore più grande di età. Il laboratorio sarà attivato al raggiungimento minimo di n. 5 minori.