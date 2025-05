“Merenda Party Sballata” al CCR di Santa Maria de Foras: i bambini protagonisti di una mattinata dedicata all’ambiente

Il Centro Comunale di Raccolta di Santa Maria de Foras ha ospitato la “Merenda Party Sballata”, appuntamento che, per il quarto anno consecutivo, coinvolge le scuole cittadine all’interno del percorso “Campobasso Scuole Sostenibili”, promosso da SEA SpA in collaborazione con il Comune di Campobasso.

Protagonisti dell’iniziativa odierna, gli alunni delle classi primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi “D’Ovidio” e “Jovine”, accolti dal responsabile del CCR, dall’Assessore all’Ambiente Simone Cretella e dal neo eletto Presidente di Sea Spa, Piero Neri.

“Abbiamo voluto mostrare ai bambini una parte della città spesso poco conosciuta ma fondamentale: il Centro Comunale di Raccolta,” ha spiegato l’Assessore Cretella. “Qui ogni giorno vengono conferiti in modo corretto materiali che, grazie all’impegno dei cittadini, possono tornare a nuova vita. È importante che anche i più giovani conoscano il valore della raccolta differenziata e il funzionamento di questi luoghi”.

Nel corso del tour, i piccoli partecipanti hanno potuto osservare da vicino le diverse aree del centro, comprendere le modalità di conferimento dei materiali e porre domande per chiarire dubbi e curiosità legate alla raccolta differenziata. Il tutto si è concluso con la merenda “sballata”, consumata senza imballaggi superflui, con contenitori riutilizzabili e borracce portate da casa, in piena coerenza con lo spirito sostenibile della giornata.

“Aprire le porte del CCR ai più piccoli è sempre un’esperienza preziosa,” ha aggiunto Giovanni Lupicino, responsabile del Centro Comunale di Raccolta. “Farli entrare in contatto con la realtà operativa della raccolta li aiuta a capire l’importanza delle loro azioni quotidiane, anche a casa. Il nostro obiettivo è proprio questo: costruire conoscenza e responsabilità ambientale, un passo alla volta”.

SEA SpA rinnova così, ancora una volta, il proprio impegno per l’educazione ambientale nelle scuole della città, con l’obiettivo di costruire, anche attraverso gesti semplici e quotidiani, una comunità più consapevole e responsabile.

Un impegno che trova piena condivisione da parte dell’Amministrazione comunale e della nuova governance dell’azienda.

“Il percorso ‘Campobasso Scuole Sostenibili’ rappresenta una delle azioni più significative per promuovere un cambiamento culturale reale, a partire dalle giovani generazioni,” dichiarano congiuntamente l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella e il Presidente di SEA SpA Piero Neri. “Educare oggi i cittadini di domani significa gettare le basi per una città più pulita, più rispettosa dell’ambiente e più attenta al futuro. È da esperienze come questa che nasce una nuova consapevolezza collettiva”.