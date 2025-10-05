Mercoledì della Prevenzione – Trattamento ormonale nelle donne con tumore al seno

Si è svolto mercoledì 1° ottobre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala Domenico Fratianni del Circolo Sannitico di Campobasso, il nuovo appuntamento dei “Mercoledì della Prevenzione”, ciclo di seminari promosso dall’Associazione La Rete Odv, attiva da 10 anni nel

sostegno ai malati oncologici.



Dopo i saluti istituzionali e la presentazione delle attività associative, la Presidente della Rete Odv, Angela Maria Cutrone, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’informazione scientifica. Come ha dichiarato: “La prevenzione e l’informazione sono strumenti essenziali: vogliamo dare alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie gli strumenti per affrontare con consapevolezza il percorso di cura.”



La Dott.ssa Cristiana D’Ambrosio, specialista in cardio-oncologia, ha approfondito il tema del seminario: “Trattamento ormonale nelle donne con tumore al seno”.



L’intervento ha evidenziato il valore dell’approccio multidisciplinare e il ruolo chiave delle terapie ormonali. La relatrice ha inoltre ricordato che dal 2011 la cardio-oncologia è riconosciuta come sotto specialità, con centri dedicati e protocolli strutturati di prevenzione e cura. Come ha spiegato: “Le terapie ormonali rappresentano oggi un cardine nel trattamento del tumore al seno: il nostro obiettivo è accompagnare le pazienti con un approccio personalizzato e multidisciplinare.”



Nonostante il maltempo, la partecipazione del pubblico è stata molto soddisfacente, segno della grande attenzione della cittadinanza verso temi di rilevanza sociale e sanitaria. Ad ingresso libero, i Mercoledì della Prevenzione confermano così il loro ruolo nel diffondere conoscenza e consapevolezza sui temi della salute e della lotta ai tumori.