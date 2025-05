Mauro Natale è il nuovo Presidente di Confindustria Molise

Mauro Natale, amministratore unico della SIGA Srl, è stato eletto all’unanimità Presidente di Confindustria Molise. Lo affiancheranno tre vicepresidenti: Vincenzo Longobardi della Performance Additives Italy, Giovanni Vincenti della Colacem e Corrado Di Niro, Presidente ACEM-ANCE Molise.

Il rinnovo delle cariche associative si è svolto ieri nel corso dell’Assemblea Generale delle imprese iscritte a Confindustria Molise.

Riportiamo una parte della relazione svolta ieri dal Presidente Natale: “Torno a presiedere la nostra Associazione con grande orgoglio, umiltà e gratitudine per la fiducia che ho ricevuto. Siamo ancora qui, a lavorare nel nostro Molise, caparbiamente decisi a contribuire allo sviluppo di questa regione, nonostante le avversità che abbiamo sempre incontrato.

Oggi il mondo è cambiato e stiamo cambiando anche noi.

Le tensioni geopolitiche hanno messo in crisi degli equilibri consolidati, con la conseguenza che il futuro appare incerto come non mai.

La produzione industriale ha perso colpi, soprattutto a causa dell’aumento del costo dell’energia salito in un anno del 44%. Stiamo pagando l’energia più dei nostri partner europei, il 25% in più della Germania e il 40% in più della Francia, e questo non è accettabile!

Ridurre il costo dell’energia è la riforma più urgente da fare!

Occorre, poi, coniugare bene gli obiettivi ambientali con la tutela e lo sviluppo dell’industria.

Lo stop al motore endotermico al 2035 imposto dall’Ue va rivisto al più presto per evitare ulteriori danni alla filiera italiana dell’automotive, oggi in grave difficoltà.

Amara – ha osservato Natale – l’analisi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Era stato presentato come l’occasione per invertire il corso della storia e riallineare il Mezzogiorno al resto del Paese e ora corriamo il rischio di non fare in tempo a utilizzare i fondi europei. Il Molise ha 55 milioni di euro da spendere entro settembre 2025, pena la revoca dei fondi.

Perfino le misure di aiuto alle imprese si sono trasformate in cose inapplicabili.

Ne è un esempio Industria 5.0, una misura così complicata da risultare inutilizzabile, motivo per cui Confindustria ha chiesto al Governo di modificarla e di riattivare Industria 4.0 con nuove risorse finanziarie.

Un’altra drammatica crisi che colpisce il Mezzogiorno è lo spopolamento e la bassa crescita demografica. Negli ultimi 10 anni, oltre 300.000 giovani hanno lasciato la propria regione del Sud per cercare opportunità al Nord o all’estero. Se il Sud continuerà a svuotarsi, perderà quel potenziale di risorse umane che rappresenta la chiave per uno sviluppo equilibrato e sostenibile”.

Mauro Natale ha concluso la sua relazione programmatica dichiarando il proprio impegno per i prossimi quattro anni a far crescere Confindustria Molise nei numeri e nella rappresentanza.

“Il nostro Presidente nazionale Emanuele Orsini si è accollato questo compito per tutti noi, e noi, a livello regionale, dobbiamo fare la nostra parte, facendo sentire il peso della rappresentanza perché la nostra organizzazione resta l’unico e il più forte presidio a supporto del sistema industriale italiano”.