Maurizio Mitro nominato coordinatore cittadino UDC a Campobasso

L’Unione di Centro annuncia la nomina di Maurizio Mitro a coordinatore della città di Campobasso. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare una figura di straordinaria umanità, competenza e passione per la politica, da sempre vicina ai bisogni reali dei cittadini.

Maurizio Mitro è conosciuto e stimato da tutta la comunità campobassana per il suo spirito di servizio, la sua disponibilità e il rispetto profondo che nutre verso le persone, indipendentemente dalle idee o dalle appartenenze politiche. La sua capacità di dialogo e ascolto lo ha reso, negli anni, un punto di riferimento a Campobasso, per chi crede in una politica pulita, concreta e orientata al bene comune.

“La politica deve tornare ad essere servizio, non privilegio – ha dichiarato Mitro. Essere coordinatore cittadino dell’Udc è per me un onore, ma soprattutto una responsabilità verso una città che amo profondamente. E’ la mia città, è la mia Campobasso, la conosco bene e vorrei contribuire a migliorarla insieme a quanti vorranno condividere lo stesso percorso, perché la nostra città merita dedizione e verità”. Con un interessante bagaglio di esperienza, maturato tra impegni civici e promozione territoriale, Mitro rappresenta i valori dell’Udc: centralità della persona, famiglia, solidarietà, lavoro e territorio. Il segretario nazionale, l’on Lorenzo Cesa che ha ratificato la nomina di Maurizio Mitro quale nuovo coordinatore cittadino dell’Udc a Campobasso ha espresso piena fiducia “Sono certo che con il suo contributo l’Udc potrà rafforzare la propria presenza a Campobasso, costruendo insieme agli amici e al consigliere comunale Giovanni di Giorgio un progetto inclusivo, serio e vicino ai cittadini. Maurizio Mitro è un uomo del fare, mosso da autentica passione politica, fatta di presenza quotidiana sul territorio. Sono convinto, che saprà costruire un dialogo autentico con tutta la cittadinanza”. La segreteria e l’intera dirigenza esprimono pieno sostegno al nuovo coordinatore, augurandogli un proficuo lavoro in un percorso di partecipazione e crescita.