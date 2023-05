Materiale per attività didattiche, la Scuola paritaria Sacro Cuore  si aggiudica la donazione dell’ETS Ruralità e Solidarietà

La Scuola paritaria “Sacro Cuore” di Campobasso è stata individuata dall’Ente di Terzo Settore (ETS) “Ruralità e Solidarietà” quale destinataria di una donazione per l’acquisto di beni da utilizzare per le attività didattiche dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera.

L’Ente di Terzo Settore, che si occupa di solidarietà sociale e di valorizzazione delle aree rurali e della relativa popolazione, ma anche di iniziative solidali nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, ha deciso di sostenere il progetto didattico della scuola al fine di rendere maggiormente agevole la quotidianità dei bambini: un intervento che denota l’attenzione che “Ruralità e Solidarietà” rivolge alle fasce più deboli della popolazione attraverso concreti interventi di supporto alle attività svolte.

Il Presidente della ETS Mariano Nozzi, nonché Direttore della CIA Abruzzo, unitamente a Donato Campolieti, consigliere di amministrazione della Onlus e Presidente della CIA Molise, a Bruno Sfrattoni, dirigente CIA Abruzzo, e a Barbara Di Febo, Presidente pro-tempore della ASD Virtus Basket Montesilvano che collabora spesso sul territorio per iniziative sportive con la Onlus stessa, sono stati accolti dal Presidente della Scuola Sacro Cuore Alberto Aufiero e dalle responsabili della Scuola Anna Paola Serluca, Angela D’Amico e Giaccio Rosanna per la consegna del materiale donato.

Alla presenza di una rappresentanza di incuriositi bambini l’incontro è servito per presentare l’offerta formativa della scuola, per confrontarsi sulle iniziative e sulle attività dell’ETS “Ruralità e Solidarietà”, per un confronto sui temi che coinvolgono spesso il Terzo Settore impegnato a sostenere le proposte che giungono dal territorio.

Un incontro piacevole, al termine del quale sono stati consegnati un pc, un impianto stereo ed un telo a scomparsa, materiali utili alla scuola per le varie manifestazioni che vengono svolte.

L’occasione è stata utile anche per presentare ai responsabili della Onlus il Progetto “Bambini e Misteri” che la Scuola “Sacro Cuore”, unico Istituto paritario della provincia di Campobasso, si è aggiudicata nell’ambito del bando Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e che vede il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e del Comune di Campobasso.