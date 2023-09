Manifestazione a Pescina in memoria di Orsa Amarena, la partecipazione dell’Associazione Cultura e Solidarietà

L’Associazione Cultura e Solidarietà, come preannunciato, ha partecipato alla

manifestazione di Pescina, rispondendo all’appello del Wwf Italia e di molte altre

associazioni animaliste e ambientaliste, in memoria dell’Orsa Amarena. Una cinquantina le

persone, tra cui numerosi bambini, che sono arrivati da Campobasso per chiedere misure

ed azioni anche da parte della Regione Molise per garantire la conservazione dell’orso

bruno marsicano e da subito la tutela dei due cuccioli di Orsa Amarena. Per il presidente

dell’Associazione Aldo Di Giacomo il recente avvistamento a Capracotta di un orso,

maschio adulto, conferma la presenza dell’orso in Alto Molise. Non è certo una novità,

visto che è già stata segnalata in passato. Tuttavia, da qualche anno, si è manifestata con

una maggiore evidenza, lasciando sperare che questo corridoio faunistico tra il Parco

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della Majella possa essere sempre

più frequentato dagli orsi. Pertanto, una delle azioni prioritarie tra le comunità molisane è

lavorare per accrescere l’accettazione dell’orso da parte delle 56 comunità residenti. Nel

2018 l’Alto Molise è stato frequentato dall’orsa Peppina con i suoi tre cuccioli, oltre che da

almeno un altro esemplare di orso. Le segnalazioni si sono basate su avvistamenti diretti, a

cui ha fatto seguito l’accertamento di alcuni danni a piccoli allevamenti domestici nei

Comuni di San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice e la confinante

Ateleta, in Abruzzo. Ribadiamo – dice Di Giacomo – la necessità di adeguate politiche

ambientaliste da parte della Regione Molise.