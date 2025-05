Maltempo/ SP78 ‘Cerritello’ interdetta al traffico

La Provincia di Campobasso informa che, a causa delle piogge torrenziali che hanno caratterizzato il pomeriggio e la sera di sabato 10 maggio 2025, complici le recenti arature dei terreni, si sono verificate sulla Strada Provinciale 78 ‘Cerritello’ (Santa Giusta – Fondovalle Biferno), in agro del Comune di Palata, colate di fango, che hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile la percorrenza di circa un chilometro di strada.

Pertanto, la SP78 ‘Cerritello’ è stata interdetta al traffico e la situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche per l’indispensabile e necessario lavoro di ripulitura della suddetta strada.

Sul posto, nella serata di sabato 10 maggio 2025, si è recata la squadra di dipendenti della Provincia di Campobasso, in turno di reperibilità, per valutare le condizioni e, in accordo con le autorità competenti, è stata disposta la chiusura al traffico del tratto di strada.