Maltempo: l’Unimol sospende l’attività didattica il 7 gennaio

Sospensione dell’attività didattica di tutto l’Ateneo, comprese le sedi decentrate, per la giornata di mercoledì 7 gennaio.
Questo quanto disposto dall’Università del Molise – in via precauzionale – a causa dell’allerta meteo diramata dal Servizio regionale di Protezione civile del Molise relativa alle avverse condizioni atmosferiche che dovrebbero investire il territorio regionale nelle prossime ore.La decisione viene assunta per evitare eventuali disagi in particolare a studenti e docenti pendolari. Tutte le attività riprenderanno regolarmente il prossimo 8 gennaio”.
Commenti Facebook