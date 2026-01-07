Maltempo: le scuole chiuse giovedì 8 gennaio

Causa il calo delle temperature e la neve , come da previsioni meteorologiche, alcuni comuni molisani, per la possibilità di disagi legati al ghiaccio hanno deciso di chiuduere le scuole per la giornata di giovedì 08 gennaio:
(articolo in aggiornamento)
Campobasso: sospensione delle attività didatti- che degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati
Petrella Tifernina
Cercemaggiore
Sant’Elia a Pianisi
Torella del Sannio
Bojano
Matrice
Ripalimosani
Montagano
Casacalenda
Ferrazzano
Frosolone
Mirabello Sannitico
Montecilfone
Morrone del Sannio
Oratino
Riccia
Trivento
Santa Croce di Magliano
Larino
Carovilli
Guglionesi (plesso A scuola primaria per rottura impianto di riscaldamento)
