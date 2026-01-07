Maltempo: le scuole chiuse giovedì 8 gennaio

Causa il calo delle temperature e la neve , come da previsioni meteorologiche, alcuni comuni molisani, per la possibilità di disagi legati al ghiaccio hanno deciso di chiuduere le scuole per la giornata di giovedì 08 gennaio:

(articolo in aggiornamento)

Campobasso: sospensione delle attività didatti- che degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati

Petrella Tifernina

Cercemaggiore

Sant’Elia a Pianisi

Torella del Sannio

Bojano

Matrice

Ripalimosani

Montagano

Casacalenda

Ferrazzano

Frosolone

Mirabello Sannitico

Montecilfone

Morrone del Sannio

Oratino

Riccia

Trivento

Santa Croce di Magliano

Larino

Carovilli

Guglionesi (plesso A scuola primaria per rottura impianto di riscaldamento)