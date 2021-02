Maltempo e ponte di Carnevale: le scuole chiuse

Di seguito l’elenco (in aggiornamento) delle scuole chiuse, per la didattica in presenza, a causa del maltempo o del ponte di Carnevale, con unica eccezione di chiusura totale mercoledì 17 febbraio. Naturalmente nell’elenco mancano le scuole dei paesi del Basso Molise in zona rossa.

Scuole chiuse Lunedì 15 febbraio

Campobasso (maltempo)

Ripalimosani (maltempo)

Pietracatella (maltempo)

Spinete (maltempo)

Rocchetta al Volturno (maltempo)

Cerro al Volturno (maltempo)

Rionero Sannitico (maltempo)

Vinchiaturo (ponte Carnevale)

Capracotta (ponte Carnevale)

Campodipietra (ponte Carnevale)

Isernia – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (ponte Carnevale)

Scuole chiuse Martedì 16 febbraio

Pietracatella (maltempo)

Cerro al Volturno (maltempo)

Rionero Sannitico (maltempo)

Vinchiaturo (ponte Carnevale)

Capracotta (ponte Carnevale)

Campodipietra (ponte Carnevale)

Campobasso – Liceo Scientifico Romita (ponte Carnevale)

Isernia – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (ponte Carnevale)

Scuole chiuse mercoledì 17 febbraio

Tutte le scuole del Molise (ultimo giorno di Carnevale)