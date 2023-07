In mattinata si è verificato un incidente nei campi di Mafalda. Mentre lavorava nei campi il trattore su cui era un agricoltore 77enne si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, l’uomo è riuscito a salvarsi, non finendo sotto il mezzo.

Arrivati i soccorsi hanno trovato l’anziano cosciente, ma gravemente ferito, per cui si è reso necessario un ricovero in ospedale.