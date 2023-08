Lucito/ Denunciata una persona per incendio boschivo colposo

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Petrella Tifernina, a seguito di un

incendio occorso il 4 agosto u.s. in agro del Comune di Lucito (CB), in località Colle

Palombo, effettuavano un sopralluogo al fine di raccogliere elementi ed indizi volti ad

individuare l’autore dell’evento che interessava una superficie ragguagliata di circa 3.000

mq., con suscettività, attese le condizioni meteo avverse, ad espandersi nel

comprensorio boschivo attiguo.



L’attività investigativa, esplicata attraverso l’applicazione del MEF (Metodo delle

Evidenze Fisiche) – consistente nell’osservazione delle tracce lasciate dalle fiamme e dal

calore sulla vegetazione e sul materiale inorganico giacente sul terreno – ha permesso di

risalire al punto di insorgenza dell’incendio, determinato e rilevato nei pressi di

un’abitazione rurale, che – da informazioni assunte in loco – risultava essere dimora

saltuaria di un soggetto residente in provincia.



Questi, rintracciato ed escusso, spontaneamente dichiarava che sabato 4 c.m., si era

recato in campagna per dar fuoco ad un cumulo di residui vegetali ma, investito da una

folata di vento sostenuto, perdeva il controllo delle fiamme che si diffondevano sulla

limitrofa vegetazione seccagginosa.



Al propagarsi del fuoco, l’indagato si prodigava allo spegnimento con l’aiuto di alcuni

cittadini accorsi sul posto, allertati dalla colonna di fumo ben visibile dal piccolo centro

abitato di Lucito, scongiurando così l’espandersi del fuoco e la messa in pericolo della

pubblica incolumità.

La persona così identificata è stata deferita all’A.G. per incendio boschivo colposo.