L’Opinione/in Molise “l’idra a sette teste” non è morta

di Massimo Dalla Torre

In attesa che accada qualcosa di clamoroso, specialmente nell’ambito sanità, visto l’alta percentuale dei deceduti e dei ricoverati, causa covid 19, dobbiamo costatare che, nonostante si cerchi di nascondere la realtà dei fatti, in Molise l’idra a sette teste non è morta anzi, è viva e vegeta. Un’entità che evidenzia come nonostante si voglia dare forza alle azioni dannosissime, è inesorabilmente, ancora sotto il giogo di chi si diverte con le nostre sorti. Le quali, hanno un unico connotato “l’inerzia di comodo”.

Condizione di difficile comprensione, perché così si vuole, nonostante l’accorato appello da parte della società civile, che incita al riscatto della molisanità. Riscatto che, a nostro modesto giudizio, non avverrà mai in quanto, la “bestia” è pronta a divorare chiunque cerchi di combatterla, ma soprattutto perché le armi che si hanno a disposizione sono caricate a salve e di conseguenza inoffensive. Una lotta impari perché nella ventesima realtà dello stivale domina l’esteriorità e non la sostanza. Questi sono i fatti null’altro.

Constatazioni dettate dall’analisi delle azioni anzi non azioni messe in atto, e se le si mettono in atto è solo per dare il cosiddetto contentino a qualcuno che potrebbe tornare utile; cosa che lascia poco margine di manovra a chi cerca di aberrare la spersonalizzazione in cui la mancanza assoluta di interlocutori con cui confrontarsi “divide et impera” come avrebbero affermato i padri coscritti.

Una situazione che rammenta l’espressione delle statue etrusche. Le quali, con il sorriso enigmatico e lo sguardo proiettato verso “il nulla”, lascia disarmati chiunque si soffermi a osservarle. Statue che, nella loro staticità millenaria, crea disagio tant’è che è difficile dissiparlo.

Una sensazione che evidenzia come i punti interrogativi hanno trovato e trovano tutt’ora dimora nella sonnacchiosa e poco reattiva regione Molise, in cui la desertificazione avanza a grandi passi occupando sempre di più spazi. Una realtà che, allo stato dei fatti, farebbe bene ad apporre sui cartelli stradali che ne indicano i confini, la scritta “chiuso per…” a voi la scelta e il perché della cosa.