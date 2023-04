Lo strano caso della linea Bus di Limosano

In quanto preposte alla tutela dei diritti dei cittadini (MP) e alla salvaguardia della condizione

ambientale, intesa come garanzia della vivibilità rispettosa e sostenibile (LAIA), raccogliamo

la protesta esasperata dei cittadini viaggiatori da Limosano che denunziano la loro situazione

condizionata “ dall’autobus fantasma che scompare e ricompare” perché “ da più di un anno

a questa parte, inspiegabilmente, senza nessun avviso, l’autobus che parte da Limosano la

maggior parte dei giorni non c’è più, a volte ricompare per un giorno o due, e poi di nuovo

sparisce pere settimane intere”.

Mentre lottiamo contro “l’ autonomia differenziata” per salvaguardare i livelli d’esistenza del

Mezzogiorno e nostra e con la richiesta di stabilire i ledp (livelli essenziali di prestazione) ci

sentiamo particolarmente sensibili verso i cittadini che presidiano i nostri bellissimi borghi,

mentre i nostri sindaci inventano iniziative per renderli vivibili e ripopolarli, i cittadini che ci

vivono non possono essere privati anche dei servizi minimi.

Abbiamo cercato di avere spiegazioni dalla SATI che gestisce la linea S.Angelo Limosano,

Limosano, S.Biase. Montagano Campobasso, ma al recapito telefonico indicato sul sito non c’è

risposta a all’Assessorato della Regione Molise ci confermano l’esistenza della linea.

Noi sollecitiamo un azione di verifica dello stato di fatto da parte dell’ assessorato con i giusti

provvedimenti se dovuti e la predisposizione degli strumenti adeguati per il ripristino pieno

del servizio con il controllo necessario . Noi ci mettiamo a disposizione dei cittadini per quanto

possiamo.



Filippo Poleggi Presidente Movimento Consumatori Molise

Gianni Ioffredi Segr. L’Altritalia Ambiente Molise

Questa la nota stampa dei cittadini di Limosano:

“Siamo un gruppo di viaggiatori che tutti i giorni prendono l’autobus da Limosano per raggiungere Campobasso. Fino all’anno scorso erano due gli autobus che garantivano il collegamento con il capoluogo, uno che partiva da Limosano e l’altro che arrivava da San Biase. Da più di un anno a questa parte, inspiegabilmente, senza nessun avviso, l’autobus che parte da Limosano la maggior parte dei giorni non c’è più, a volte ricompare per un giorno o due, e poi di nuovo sparisce per settimane intere. Ci sono giorni che i viaggiatori sono costretti a viaggiare in piedi perchè l’autobus che parte da San Biase è costretto a caricare in tutti e tre i paesi (San Biase, Sant’Angelo Limosano e Limosano). Siamo stufi di questa situazione, la Regione Molise paga all’azienda SATI due autobus per garantire il servizio pubblico, il secondo autobus dove sta? Se non si provvederà a ripristinare il servizio saremo costretti a ricorrere alle vie legali“.