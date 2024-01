L’iniziativa/ Un concorso fotografico per riscoprire il Molise

Riceviamo e pubblichiamo

Concorso Fotografico

La redazione del BIVIO organizza un Concorso Fotografico dal titolo “Molise da scoprire e da amare 2024” 1a Edizione, l’iniziativa ha lo scopo di raccontare con le immagini la bellezza dei nostri territori, paesi o città.

Il Regolamento:

l’organizzazione del Concorso sarà curata dalla redazione del periodico “Bivio”;

la partecipazione al concorso è gratuita, è rivolta a chiunque voglia partecipare, anche fuori regione, per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore, è ammessa una sola foto per partecipante, sono ammesse solo foto di paesaggi molisani, potranno essere a colori o in bianco e nero, orizzontali o verticali;

l’iscrizione al concorso fotografico avverrà tramite mail inviando tutto il materiale richiesto all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il 31 Marzo 2024, allegando: foto in formato PDF ad alta risoluzione, una breve descrizione del luogo, liberatoria per la pubblicazione con i propri dati personali e l’autorizzazione di un genitore nel caso in cui partecipi un minorenne;

Le foto raccolte saranno pubblicate ,in ordine di arrivo e identificate da un numero, entro il 15 Aprile 2024, sulla pagina Facebook “BIVIO Molise”, in questo modo chiunque potrà votarle tramite un semplice “like”, il voto sarà valido fino al 15 Giugno 2024.

I risultati del voto popolare verranno pubblicati, sempre sulla pagina Facebook “Bivio Molise”, entro il 30 Giugno 2024: le prime 3 foto più votate, oltre ad un premio (non in danaro), saranno pubblicate sul periodico Bivio, mentre, le 12 foto più votate saranno inserite nel calendario 2025 “Molise da scoprire e da amare”;

La partecipazione è gratuita e l’invio delle foto con la relativa liberatoria implica l’accettazione del regolamento;

La redazione si riserva il diritto di modificare il regolamento nel caso in cui si renda necessario, la liberatoria e tutte le informazioni saranno comunque pubbliche sulla pagina facebook “BIVIO Molise”, per qualsiasi altra informazione o comunicazione scrivere a: [email protected];

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui inviato, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.L. 30/06/2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi da inviare per mail insieme a tutto il materiale richiesto, in nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento, oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica, e decenza, a tutela di tutti i partecipanti, o pervenute oltre la data stabilita. Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

Il modulo per la liberatoria, necessario alla partecipazione al concorso, sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Bivio Molise”, oppure si potrà richiedere tramite mail a: [email protected].