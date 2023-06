L’impegno di UniMol per il paesaggio: in Emilia la Scuola estiva ‘Emilio Sereni’ diretta dal prof. Rossano Pazzagli

Il paesaggio come specchio e come effetto della crisi ambientale che attanaglia il nostro tempo. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di paesaggio “Emilio Sereni”, intitolata al più importante storico del paesaggio agrario italiano, che si svolgerà dal 23 al 27 agosto presso l’Istituto Alcide Cervi a Gattatico – Reggio Emilia sulla base di una convenzione tra lo stesso Istituto, l’Università degli Studi del Molise e altri 14 atenei italiani. Si tratta di una delle più significative esperienze formative sul paesaggio, che richiama studiosi afferenti a diverse discipline e operatori impegnati nei campi della scuola e della formazione, dell’amministrazione pubblica, dei musei e del territorio.

La Scuola di quest’anno, ormai giunta alla XV edizione, ha come tema “Paesaggio e crisi ambientale” e si pone l’obiettivo di indagare lo squilibrio tra uomo e natura per vedere come il cambiamento climatico, la questione energetica e la perdita di biodiversità si riflettono sul paesaggio, imponendo alle politiche e alla pianificazione territoriale nuove e impellenti responsabilità per contrastare gli effetti negativi di tali processi. La Scuola è diretta dal prof. Rossano Pazzagli, del Dipartimento di Bioscienze e Territorio di UniMol , che inaugurerà i lavori insieme alla presidente dell’Istituto Cervi, senatrice Albertina Soliani, e allo storico Salvatore Adorno, presidente della Società Italiana di Storia Ambientale (Sisam) e professore all’Università di Catania.

La Scuola è rivolta in particolare a insegnanti, studenti e dottorandi, amministratori, pianificatori, tecnici, funzionari del territorio e delle pubbliche amministrazioni e si propone concretamente come snodo fra ricerca, scuola, cittadinanza attiva e governo del territorio. “Una opportunità in più – sottolinea il prof. Rossano Pazzagli – per sviluppare la conoscenza del paesaggio come patrimonio culturale e come risorsa fondamentale delle regioni italiane”.

Per i partecipanti alla Scuola è prevista l’acquisizione di crediti per i professionisti e per studenti universitari. Per i giovani sono a disposizione anche borse di studio che coprono i costi di partecipazione.

Qui le info, il programma completo, le info e modulo di iscrizione