Limosano/Benvenuta Amelie

La piccola Amelie è nata alle 03.30 della notte scorsa. Non c’è stato tempo di arrivare in ospedale, il parto è avvenuto in casa, grazie a mamma Valentina e papà Andrea.

Poco dopo è giunta l’ambulanza del 118 che ha portato bimba e mamma in ospedale, per controlli di routine, al reparto di Neonatologia.

Una nuova vita, a ridosso del natale, che porterò gioia in casa Covatta a Limosano.

“Congratulazioni! a Valentina, Andrea e al piccolo Aaron Pio: avete ricevuto un prezioso dono dal cielo a riempire di gioia e di amore i vostri cuori ” dai cugini, zie e zii.