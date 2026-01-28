“Le Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Molise”, convegno al Mario Pagano

La sede coordinata in Campobasso del Provveditorato per le opere pubbliche di Napoli insieme all’ufficio tecnico e opere marittime della sede Coordinata in Bari, ha organizzato il 2 febbraio 2026, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso (eccellenza nazionale), un CONVEGNO su “Le Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Molise”, alla presenza del Provveditore Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Lorenza Dell’Aera.



L ‘evento sarà preceduto dalla celebrazione di una SANTA MESSA, in onore di San Giulio d’Orta, patrono dei muratori e costruttori edili – officiata da S.E.R. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Campobasso-Bojano, alle ore 10.00, presso la Cattedrale della SS. Trinità del capoluogo molisano. La liturgia sarà accompagnata dal Coro dell’Ordine Francescano Secolare di Campobasso diretto da Pierluigi Armagno.

Nel convegno saranno presentati i principali interventi effettuati dal MIT, attraverso il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sul territorio molisanoin un’ottica di rinnovata responsabilizzazione della pubblica amministrazione rispetto alla comunità e alla cosiddetta accountability nei confronti degli stakeholders fondamentale per rinsaldare il legame tra il Dicastero e le istituzioni locali.

Il Provveditorato per le opere pubbliche, struttura periferica dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si occupa della realizzazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche di competenza dello Stato (Palazzi di governo, caserme, questure, comandi, tribunali, etc). Una funzione importantissima che comporta la quotidiana collaborazione con il personale e i comandi generali dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle Capitanerie di Porto ed una incessante interlocuzione con i Questori e i Prefetti, una funzione coordinata e congiunta di varie parti dello Stato.

L’evento si colloca, simbolicamente, in prossimità della ricorrenza del patrono dei muratori e degli edili San Giulio d’Orta e prevede la focalizzazione su quattro opere dove ci sarà: 1) l’illustrazione tecnica da parte di un funzionario del Provveditorato OOPP, 2) l’intervento del rappresentante dell’Amministrazione usuaria sulla funzione dell’opera nel contesto strategico di competenza (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera Capitaneria di Porto), 3) l’intervento del sindaco, quale rappresentante della comunità locale in cui è realizzata l’opera.