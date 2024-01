Lavoro/ Servizio Civile Universale: 6 posti presso il Responsible Research Hospital

FAVO offre la possibilità a 6 giovani di svolgere il Servizio Civile Universale presso il” Punto di Accoglienza e Informazione” al Responsible Research Hospital di Campobasso.

In virtù di una convenzione stipulata con l’Ospedale, l’Associazione ha attivato questo servizio, che vede come principali protagonisti i ragazzi tra i tra i 18 e i 28 anni, che potranno partecipare al progetto inoltrando domanda tramite la piattaforma:

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Progetto: Informacancro 2024 (codice progetto PTXSU0004323010706NXTX)

La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15 febbraio 2024