L’ATS di Campobasso assicura i LEPS e i livelli occupazionali fino al 31 dicembre 2025

Con senso di responsabilità e visione

condivisa, il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di

Campobasso, ha deliberato oggi pomeriggio la prosecuzione di tutti i servizi,

progetti e attività fino al 31 dicembre 2025, garantendo in questo modo

continuità assistenziale alle fasce più fragili della popolazione e la

salvaguardia dei livelli occupazionali.

Malgrado molti sindaci abbiano ritenuto di non partecipare alla seduta,

determinando un serio pericolo per la prosecuzione delle attività dovuta

anche al mancato rinnovo dei contratti dei dipendenti, il risultato è stato

comunque raggiunto grazie ai primi cittadini di Castropignano, Montagano,

Trivento, Salcito, Pietracupa, Molise, Ferrazzano, Mirabello e Campobasso.

Si tratta di una decisione fondamentale che consente di superare in modo

ordinato la fase di transizione verso il nuovo assetto territoriale degli ATS,

ridisegnato dal Piano sociale regionale 2025–2027 e dal Piano regionale di

contrasto alla povertà, recentemente approvati dal Consiglio regionale del

Molise. Il nuovo modello territoriale prevede infatti la riduzione da sette a tre

Ambiti territoriali sociali (Alto Molise, Medio Molise e Basso Molise).

“Abbiamo compiuto una scelta responsabile nell’interesse della comunità,

tutelando diritti fondamentali e servizi essenziali” ha dichiarato la sindaca di

Campobasso Marialuisa Forte, ringraziando i colleghi sindaci per la presenza

e il contributo determinante nel garantire il numero legale.

Si tratta, è bene ricordarlo, di servizi pubblici essenziali, i cosiddetti Livelli

essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che i cittadini hanno pieno diritto di

esigere: dalla tutela dei minori al sostegno alla disabilità, fino alle azioni di

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.