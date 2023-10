CREA APS, COME ON DOG e ECOTUR PARCO NAZIONALE d’Abruzzo con il patrocinio del Comune di PESCASSEROLI e del PARCO NAZIONALE d’ABRUZZO LAZIO MOLISE sono liete di presentare il 14 ottobre 2023 il primo appuntamento de “LA VIA DEL TRATTURO DA PESCASSEROLI A CAMPOBASSO – Trekking a sei zampe nella natura e nella storia” .

Sarà una giornata dedicata alla natura e alla storia che inizierà con una escursione insieme ai nostri amici pelosi e non solo, partendo da Pescasseroli fino a Val Fondillo e continuerà alle ore 16.00 con una tavola rotonda organizzata dalle associazioni proponenti, che si terrà presso il cinema Ettore Scola di Pescasseroli, alla quale interverranno Alessandra Laureano di Come On Dog, Laura Zanin di Crea Aps, Cesidio Pandolfi di Ecotur e Compagnia dei Cammini, Bruno Petriccione autore de “La Via del Tratturo a piedi” e il Dott. Carmelo Gentile responsabile Area Scientifica del PNALM.

Il tema sarà la presentazione del progetto “ La Via del Tratturo da Pescasseroli a Campobasso – Trekking a sei zampe nella natura e nella storia “ che si terrà a fine giugno 2024.

La finalità di questo progetto è la promozione di questo meraviglioso territorio e la valorizzazione del tratturo che si sviluppa tra Pescasseroli in Abruzzo e Campobasso in Molise, ripercorrendo parte degli storici percorsi della Transumanza, che per secoli ha visto il passaggio stagionale di generazioni di pastori con le loro greggi.

Dalle montagne abruzzesi fino alle colline molisane, i camminatori insieme agli amici pelosi, si troveranno a godere di un patrimonio unico e antichissimo, finora rimasto preservato dai grandi flussi turistici di questa parte d’Italia, composto di luoghi, genti, mestieri, paesaggi e sapori da riscoprire.

Alle 18:00 circa seguirà dopo la tavola rotonda una degustazione di prodotti locali gentilmente organizzata da La Bottega di Gaia a Pescasseroli.

La partecipazione all’evento del 14 ottobre è libera, basterà solo prenotarsi presso le associazioni organizzatrici.

