La Slp Cisl AbruzzoMolise primo sindacato nel gruppo di Poste Italiane

“Un risultato straordinario, quello raggiunto in Abruzzo e in Molise alle elezioni RSU/RLS in Poste Italiane e nelle società del gruppo, che conferma il ruolo del sindacato all’interno dell’azienda. Un consenso aumentato, rispetto all’ultima tornata elettorale, che ha raggiunto nei territori abruzzesi il 42 % e in quelli molisani il 48 %. È un traguardo che ci riempie di orgoglio perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane hanno scelto la strada dell’autonomia e della responsabilità di un sindacato riformista e pragmatico soprattutto nei processi di trasformazione, a livello nazionale e territoriale del gruppo. Le candiate e i candidati sono stati premiati per la loro competenza, la disponibilità dimostrata anche nei momenti difficili come durante la pandemia, ragioni che ci rendono più che soddisfatti del lavoro fatto in questi anni. A loro va il nostro ringraziamento per l’importante successo raggiunto”, – così il Segretario Generale, Giovanni Notaro, ha espresso la soddisfazione di tutta la CISL AbruzzoMolise per questa importante vittoria sindacale. “Esprimo la piena soddisfazione per il risultato ottenuto sul territorio dove abbiamo raggiunto in alcuni casi la maggioranza assoluta dei seggi RSU. Un pensiero particolare va a tutti i candidati e tutti coloro che hanno lavorato nei seggi e commissioni elettorali perché il loro contributo è stato fondamentale”, ha dichiarato Stefano Di Domenico Segretario Generale della SLP CISL AbruzzoMolise. “Continueremo ad impegnarci, mettendo sempre al centro la persona, per contribuire a rendere Poste italiane un’azienda sempre più efficiente, moderno e capillare sul territorio”, hanno concluso i due Segretari, Notaro e Di Domenico, nel commentare i dati elettorali che hanno confermato la SLP CISL come prima sigla sindacale all’interno della più grande azienda pubblica.