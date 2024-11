La sindaca Forte nominata vicepresidente dell’Anci, con delega al Mezzogiorno e Politiche per la coesione territoriale

Il nuovo presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, eletto per acclamazione dall’assemblea congressuale al vertice dell’Associazione che riunisce oltre settemila Comuni italiani, ha nominato vicepresidente la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte con delega al Mezzogiorno e politiche per la coesione territoriale.

«È un grande orgoglio per me, non solo come sindaca, ma soprattutto come campobassana – la dichiarazione della sindaca Forte appena dopo essere stata nominata- . È un onore e una grande opportunità che condivido con la città e con tutto il Molise. Far parte dell’Ufficio di presidenza dell’Anci significa far parte della cabina di regia dell’Associazione, avere uno spazio di dialogo importante dove portare problemi e proposte dei nostri Comuni da avanzare direttamente al Governo e al Parlamento».

«Voglio ringraziare chi ha scommesso sulla mia persona – aggiunge la sindaca Forte – e mi ha concesso questo privilegio. Spero di non deludere nessuno. Rappresenterò tutti i sindaci, al di là delle tessere e delle appartenenze politiche. Ascolto, confronto e condivisione saranno i pilastri che mi guideranno in questa nuova avventura.

La delega al Mezzogiorno e alle politiche per la coesione territoriale è di fondamentale importanza per il bene dei nostri Comuni e di tutti quelli delle cosiddette aree interne. Spesso trascurati, sono territori che necessitano di un’attenzione particolare, di una politica mirata alle loro esigenze per superare le difficoltà strutturali e infrastrutturali che li affliggono. Tenendo ben presente questi deficit mi impegnerò a garantire che le risorse e le opportunità siano equamente distribuite, affinché anche le aree più remote possano avere il loro riscatto. Lavorerò per promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità, cercando soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide che ci attendono.

Porterò il mio contributo di amministratrice dentro una grande comunità formata da oltre settemila Comuni che ogni giorno devono superare ostacoli burocratici e fare i conti con risorse sempre più limitate, continuando ad essere quel baluardo istituzionale rassicurante per i cittadini. Insieme a tutti gli altri sindaci possiamo fare la differenza. Continuerò a lavorare con dedizione e passione per il bene di Campobasso e del Molise, con la convinzione che solo attraverso la collaborazione e il dialogo possiamo costruire un futuro migliore per tutti.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo presidente Gaetano Manfredi e a tutti gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza, certa che sapremo fare un gioco di squadra per il bene del Molise e dell’Italia».