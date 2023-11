La Regione Molise approva la costituzione del PTP ‘Manifattura e Artigianato 4.0’. Futuridea partner del progetto

La Regione Molise ha approvato il progetto per la costituzione del PTP denominato ‘Manifattura e Artigianato 4.0’ presentato dal Centro Studi Molisano di Studi Cooperativi in partenariato con Futuridea. “Siamo soddisfatti per l’approvazione da parte della Regione Molise del progetto per la costituzione del Polo Tecnico Professionale (PTP) ‘Manifattura e Artigianato 4.0’ del quale siamo partner – afferma Maria Beatrice Fucci di Futuridea –.

La nascita del PTP garantirà una miglior efficienza ed efficacia dell’offerta formativa, attraverso l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di istituti tecnici e professionali, ITS, imprese e agenzie formative, in stretto collegamento con le filiere produttive e in un contesto che vada a valorizzare e potenziare le progettualità dei sistemi locali. In sintesi – continua Fucci – favorirà un’offerta formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle

esigenze del tessuto produttivo attraverso l’integrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, riducendo la condizione di disequilibrio che oggi c’è tra domanda e offerta di competenze sul territorio e, di conseguenza, aumentare l’occupazione dei giovani”.

Conclude la Fucci: “Grazie alla sinergia consolidata nel Molise con il Gal Molise con cui è partito il primo Laboratorio di Innovazione Territoriale, presentato pochi giorni fa con successo a

Campobasso, aggiungiamo un nuovo tassello a favore dei territori interni grazie alla collaborazione anche con il Centro Studi Molisano di Studi Cooperativi ed altre realtà operanti nella formazione e nell’ orientamento, sperimentando azioni concrete dirette orientate alla platea di imprenditori e giovani”.