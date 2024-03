La quasi Ex-Maggioranza Grillina chiede Consiglio Monotematico su Ex-Roxy, e poi deserta la prima convocazione in combutta con il PD

Oggi, 14 marzo 2024 alle ore 8.30, presso il Comune di Campobasso è stata convocata ufficialmente la seduta di Consiglio comunale Monotematico sulla questione Ex Romagnoli e Ex Roxy, in seguito a formale richiesta firmata congiuntamente dai “Cinque Stelle” e dal “Partito Democratico” cittadino; seppur entrambi hanno disertato la seduta!



Presenti solo i Consiglieri di Centro Destra, che ancora una volta registrano il malcostume

amministrativo di banalizzare la prima convocazione.

Gravina quando ancora era Sindaco della Città, in una Capigruppo dichiarò, candidamente, che non avevano più i numeri per aprire in prima, tali da garantirsi il numero legale per votare gli atti di governo e d’indirizzo.



La seduta odierna, però, non solo trattava un argomento che loro stessi hanno richiesto, e che non necessariamente avrebbe richiesto un dispositivo di voto, ma sul medesimo argomento hanno fatto fronte comune con gli alleati alle prossime comunali, il Partito Democratico e le Sinistre che avrebbero dovuto garantire i numeri mancanti.



Il Consigliere Domenico ESPOSITO – Capogruppo di Forza Italia, intervenendo su tale

comportamento dichiara: “Questo a rappresentare che, quando due “debolezze” si mettono insieme, non diventano nulla di più che una “debolezza” più grande. Evidentemente preferiscono organizzare la -pantomima- da portare in scena il prossimo 20 marzo c.m., data in cui è stata riconvocata la seduta in seconda chiamata. Iniziative sterili e puerili che non fermeranno l’azione di buon Governo messa in campo dal Presidente Roberti e dalla Sua Giunta, che senza tentennamenti alcuni vanno dritti come un treno rispetto alla intenzione di riqualificare le aree di competenza regionale in Città, avendo anche appostato importanti risorse nel FSC per la edificazione della sede della Regione!!”



Il Consigliere Salvatore COLAGIOVANNI – Capogruppo dei Popolari dell’Italia, intervenendo su tale comportamento dichiara: “I Cinque Stelle con la prova dei muscoli nei numeri hanno ridotto i tempi del dibattito in Aula, si sono imposti sulla direzione dei lavori da parte del Presidente del Consiglio e hanno più volte bocciato, sempre con la forza dei numeri proposte positive solo perché venivano dai banchi del Centro destra. Oggi i Cinque Stelle più PD allargano la maggioranza, chiedono loro un Monotematico ma ritengono rispettoso disertare l’Aula.”



Il Consigliere Mario ANNUARIO – Capogruppo di Fratelli d’Italia, stigmatizza il comportamento della Maggioranza e delle Sinistre, dicendo: “Ormai non hanno i numeri nemmeno per aprire i consigli che richiedono, per trattare i loro argomenti!”

Detto ciò, i Gruppi di Centro Destra si chiedono che senso ha, parlare con chi vorrebbe solo

strumentalizzare un’azione di governo a fini elettorali; che senso ha, partecipare alla seconda

convocazione di un Consiglio Monotematico richiesto solo per fare teatrino e sterile protesta.

Ricordando sempre, che il Consiglio comunale di Campobasso, è un Consiglio sciolto così come

comunicato ufficialmente dall’Ufficio di Governo di Campobasso in seguito alla decadenza del

Sindaco Gravina.



Pertanto, Campobasso oggi non ha un Sindaco, ha un Vice-Sindaco reggente, non eletto dal popolo al quale la Città non ha affidato nessun mandato, pertanto sarà opportuno e utile attendere la nuova Amministrazione comunale, che legittimata dal voto popolare del prossimo 8 e 9 giugno, potrà interloquire con la Regione per riscrivere un Accordo di Programma per la riqualificazione dell’intera area senza nessuna strumentalizzazione, senza perdite di tempo e chiacchiere inutili, ma con fattività e concretezza così come i Governi di Centro Destra stanno dimostrando di saper fare, sia in Regione che a Roma.

I CONSIGLIERI DI CENTRO DESTRA

CITTA’ DI CAMPOBASSO