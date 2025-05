La Polizia di Stato di Campobasso segnala nuovi tentativi di truffa telefonica mediante il numero del centralino

Negli ultimi giorni sono giunte sia al 113 che al centralino della Questura numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti tentativi di truffa di finti appartenenti alle forze di polizia che, facendo comparire sul telefono della vittima il numero telefonico della Questura 0874/4061 o di altri uffici della Polizia di Stato della provincia, hanno cercato di indurre il malcapitato ad effettuare versamenti di denaro con metodi di pagamento elettronici oppure a fissare un appuntamento presso l’abitazione per la consegna diretta di banconote e oggetti preziosi.

Grazie anche agli avvisi rivolti alla cittadinanza tramite gli organi di stampa e alla campagna informativa sul tema condotta in più occasioni dalla Questura, i tentativi di truffa nella maggior parte dei casi non sono andati a buon fine e la persona contattata si è accorta dell’inganno.

In tali circostanze i truffatori hanno utilizzato il noto sistema “ID Spoofing”, che ha consentito di alterare l’utenza telefonica del chiamante per far comparire al destinatario un diverso numero di telefono, corrispondente a quello di un ufficio di polizia.

È di fondamentale importanza invitare, pertanto, i cittadini a prestare la massima attenzione a qualsiasi telefonata o contatto da parte di presunti poliziotti o carabinieri con cui venga fatta richiesta di denaro per sanzioni non pagate o per aiutare un familiare in difficoltà perché arrestato o coinvolto in un incidente.

Gli appartenenti alle forze di polizia non chiedono mai denaro a nessuno e per nessun motivo.

In caso di richieste come quella descritta occorre sempre evitare di fornire dati personali o bancari relativi a numeri di conto corrente, carte di credito o codici di sicurezza. In queste ipotesi è sempre consigliabile contattare direttamente il 113 per segnalare la telefonata ricevuta, che certamente nasconde un tentativo di truffa. Allo stesso modo occorre diffidare di estranei che, magari spacciandosi per poliziotti o carabinieri, si presentino presso la propria abitazione per chiedere denaro. Anche in questo caso occorre rivolgersi ai numeri di emergenza delle forze di polizia.