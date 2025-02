La Fiamma Olimpica farà tappa a Campobasso, il 1° gennaio 2026

A Palazzo San Giorgio, la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte e il consigliere delegato allo Sport Luca Praitano hanno incontrato i referenti della Fondazione Milano Cortina 2026.

Si è trattato del primo incontro organizzativo per la cerimonia celebrativa in occasione dell’arrivo della Fiamma Olimpica, che farà tappa a

Campobasso il 1 gennaio 2026.



Questo evento straordinario è parte del percorso della Fiamma Olimpica, che verrà accesa a Olimpia in Grecia e percorrerà oltre 12.000 km in Italia, attraversando tutte le Regioni e le Province italiane. Per 63 giorni, i tedofori si passeranno la Fiamma in una staffetta che culminerà ogni sera con l’accensione del braciere nella città di tappa, rappresentando il momento conclusivo e la celebrazione delle attività della giornata.



Per la città di Campobasso, questa è un’altra straordinaria opportunità per mettersi in luce. Il Grande Viaggio di Milano Cortina 2026 rappresenta una magnifica occasione per mostrare le nostre bellezze al mondo intero, per mettere in risalto l’unicità dei paesaggi, le tradizioni, la cultura e la nostra ospitalità.