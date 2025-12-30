La Fiamma Olimpica arriva a Campobasso: un Capodanno di luce, tradizione e orgoglio molisano

Giovedì 1° gennaio 2026, dalle 17:00 alle 20:00, Campobasso accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in occasione della sua 25^ tappa. Un evento di grande valore sportivo, culturale e simbolico che coinvolgerà cittadini, istituzioni e visitatori in una celebrazione collettiva dello spirito olimpico e dell’identità molisana.

Dopo aver attraversato luoghi iconici del Sud Italia – da Trani a Castel del Monte, da Barletta a Foggia, fino a Termoli – la Fiamma giungerà a Campobasso, per poi proseguire il suo cammino verso Isernia il giorno successivo.

Per rendere omaggio a questo momento storico, la città ha scelto di accogliere la Fiamma con un evento straordinario e carico di significato: l’uscita eccezionale del Mistero di Sant’Antonio Abate, l’ingegno di Saverio Di Zinno con la celebre “tunzella” e i diavoli. Un simbolo profondo della tradizione campobassana, che per l’occasione si mostrerà in tutta la sua suggestiva potenza scenica, unendo sacro e profano in un abbraccio ideale con i valori universali delle Olimpiadi.

Per l’occasione Campobasso si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile, dove la luce della Fiamma Olimpica si fonderà con quella delle tradizioni più care, in un’atmosfera di festa, orgoglio e appartenenza. Il giorno 1° gennaio 2026 si terrà a Campobasso l’evento “City Celebration – Viaggio della Fiamma Olimpica”, in occasione delle prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’evento si articolerà in due momenti:

Celebrazione statica in Piazza Vittorio Emanuele II (antistante il Palazzo di Città), dove saranno allestiti stand, strutture promozionali e un palco con braciere olimpico. Il tedoforo giungerà in piazza alle ore 19:45 per l’accensione simbolica della fiamma.

Percorso dinamico con il passaggio di un convoglio di mezzi e circa 24 tedofori a piedi, che attraverseranno la città a partire dalle ore 18:30, seguendo il seguente itinerario:

Strade interessate dal percorso

– S.S. 710 – rampa di uscita su Via Puglia (provenienza Roma-Napoli)

– S.S. 710 – rampa di uscita su Via Puglia (provenienza Termoli)

– Via Puglia (da incrocio con Via Sicilia a incrocio con Via S. Giovanni)

– Via S. Giovanni (da incrocio con Via Puglia a incrocio con Via Mazzini)

– Via Mazzini (da incrocio con Via S. Giovanni a Piazza S. Francesco)

– Piazza S. Francesco

– Via XXIV Maggio (da Piazza S. Francesco a incrocio con Via IV Novembre/Via De Gasperi)

– Via IV Novembre (da incrocio con Via XXIV Maggio/Via De Gasperi a incrocio con Via Berlinguer)

– Via Berlinguer

– Via Colitto

– Via Crispi (da incrocio con Via Colitto a incrocio con Via Garibaldi)

– Via Garibaldi (da incrocio con Via Crispi a incrocio con Via Mazzini)

– Via Mazzini (da incrocio con Via Garibaldi a Piazza G. Pepe)

– Via Cannavina

– Largo San Leonardo

– Via S. Antonio Abate (da Largo San Leonardo a incrocio con Via S. Maria della Croce)

– Via S. Maria della Croce

– Via Roma (da incrocio con Via Marconi a incrocio con Via Pietrunto)

– Via Pietrunto

– Piazza G. Pepe

Chiusura al traffico

La circolazione veicolare sarà interdetta lungo le suddette strade dalle ore 17:00 alle ore 20:00, salvo diverse esigenze operative.

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – 01 GENNAIO 2026

Dalle ore 08:00 fino a termine esigenze:

Piazza G. Pepe Corso Vittorio Emanuele (da Piazza G. Pepe a Via Pietrunto) Via Pietrunto Corso Bucci (da Piazza G. Pepe fino all’ingresso della “Città nella Città” – lato sinistro per 200 m)

Dalle ore 14:00 fino a termine esigenze – lungo il percorso della Carovana e del Mistero:

Via Puglia – piazzale Supermercato MD Via S. Giovanni (da incrocio con Via delle Frasche a incrocio con Via Mazzini) Via Mazzini (da incrocio con Via S. Giovanni a Piazza S. Francesco) Via XXIV Maggio (da Piazza S. Francesco a incrocio con Via Montegrappa) Via Colitto (da incrocio con Via Insorti d’Ungheria a incrocio con Via Crispi) Via Mazzini (da incrocio con Via Garibaldi a Piazza C. Battisti) Piazza C. Battisti (tutti i lati) Via Roma (da incrocio con Via De Attellis a incrocio con Via Trieste)

Durante il passaggio del convoglio, i veicoli in sosta lungo il percorso non potranno essere immessi in circolazione.

Partecipazione straordinaria del “MISTERO” di Sant’Antonio Abate

In occasione dell’evento, è prevista la presenza straordinaria di uno dei “Misteri” del Corpus Domini: il Mistero di Sant’Antonio Abate, che stazionerà in Piazza Vittorio Emanuele II. Al termine della manifestazione, intorno alle ore 20:00, il Mistero rientrerà nella propria sede percorrendo Via De Attellis, Via Roma, Via Trieste e Via Milano. Per consentire il passaggio del Mistero, sarà vietata la sosta in Via Roma (tratto da incrocio con Via De Attellis a incrocio con Via Trieste) e sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare lungo le vie interessate.