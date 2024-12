Jelsi/Incendio in una legnaia attigua ad una abitazione

Stamattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso con un’autopompa serbatoio, un modulo antincendio e un’autobotte a supporto è intervenuta in una contrada alla periferia di Jelsi (CB) per un incendio di una legnaia attigua all’ abitazione.

Lincendio che è stato subito domato ha comunque coinvolto il tetto in legno della legnaia. L’intervento si è da poco concluso con la bonifica dell’intera area interessata dalle fiamme e la sua messa in sicurezza smantellando il tetto in legno rimasto precario.

Nessun danno all’abitazione e agli attrezzi agricoli, sul posto anche di Carabinieri Jelsi .