Jazz’inn 2025/Avviso pubblico per esercizi di ristorazione e somministrazione di Campobasso

In vista della prossima edizione di Jazz’Inn 2025, che si terrà a Campobasso e nei comuni partner dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, il Comune di Campobasso invita i titolari di ristoranti, bar, pub e locali del territorio a manifestare la propria disponibilità ad aderire all’iniziativa di accoglienza dedicata ai partecipanti dell’evento. L’obiettivo è quello di offrire agevolazioni e promozioni (es. sconti su pranzo e

cena) ai numerosi ospiti attesi in città, contribuendo così a valorizzare il tessuto commerciale locale e a promuovere l’immagine di Campobasso come città ospitale e dinamica.



Gli esercenti interessati possono inviare la propria proposta all’indirizzo email: segreteria.sindaco@comune.campobasso.it specificando la tipologia di agevolazione offerta (es. sconto del 10% per i partecipanti a Jazz’Inn 2025).



Le attività aderenti saranno inserite in un elenco ufficiale che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nonché sull’app e sui canali ufficiali di Jazz’Inn 2025.

Si ringraziano fin da ora tutti gli operatori per la collaborazione e lo spirito di accoglienza.