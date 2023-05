IPSEOA Vinchiaturo: laboratorio didattico sensoriale alla scoperta delle caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine d’oliva

Anche quest’anno scolastico 2022/2023, gli alunni dell’IPSEOA di Vinchiaturo sono stati coinvolti in un laboratorio didattico sensoriale alla scoperta delle caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine d’oliva attraverso un progetto finalizzato alla valorizzazione della qualità di un prodotto tipico del nostro territorio e alimento cardine della dieta mediterranea, caratterizzato da peculiari proprietà chimiche, nutrizionali e organolettiche che lo rendono un prodotto unico.

Il laboratorio didattico sensoriale proposto dalla docente di Scienza degli Alimenti, è stato realizzato attraverso un’attività di peer education che ha particolarmente incuriosito i ragazzi. Durante le lezioni sono stati analizzati i diversi fattori che incidono sulla qualità dell’olio: le caratteristiche della materia prima (oliva), le modalità di raccolta, trasporto e conservazione delle olive al frantoio, e diverse tecnologie di estrazione e le modalità di conservazione dell’olio.

Gli alunni hanno approfondito le caratteristiche chimico fisiche dell’olio extravergine d’oliva e l’importanza dell’uso di questa tipologia di olio in cucina. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle caratteristiche organolettiche del prodotto, per cui è stata organizzata un’attività laboratoriale finalizzata all’applicazione della procedura ufficiale per la valutazione organolettica degli oli vergini d’oliva (Reg. CEE n. 2568/91).

Gli studenti sono stati guidati in un percorso sensoriale utilizzando i sensi dell’olfatto e del gusto per riconoscere i pregi dell’olio extravergine d’oliva quali il fruttato, l’amaro ed il piccante. Il progetto didattico proposto si affianca ad altri progetti portati avanti nell’Istituto in

collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e

alla promozione di corretti stili di vita. Al termine del progetto alcuni alunni della classe 4A hanno realizzato un minispot sulle proprietà dell’olio EVO visto come protagonista delle nostre tavole.



L’obiettivo del minispot dal titolo “La semplicità in un filo d’olio” è quello di promuovere la qualità dell’olio extravergine d’oliva molisano, con un riferimento al legame con il territorio e alle proprietà che rendono l’olio EVO il condimento per eccellenza delle nostre pietanze. L’immagine del filo d’olio che condisce una semplice bruschetta richiama la semplicità del gesto e la semplicità del prodotto genuino e salutare; è una sorta di invito a degustare questo prodotto che con le sue caratteristiche di fruttato, amaro e piccante diventa riconoscibile e apprezzato.