Intesa Arpa Corecom, effettuato il monitoraggio sull’inquinamento elettromagnetico a Cercemaggiore

L’Arpa interviene su richiesta dei Comuni per la misurazione dell’intensità dei campi

elettromagnetici oppure per la valutazione preventiva di progetti di nuova installazione per quanto

riguarda gli aspetti di protezione delle persone dall’esposizione ai campi elettromagnetici. L’Arpa,

sulla base di una pianificazione annuale, esegue controlli soprattutto nelle aree particolarmente

critiche per la presenza di più sorgenti o di siti sensibili (scuole o ambienti destinati all’infanzia), e

sia su segnalazione degli enti competenti. In base alla norma regionale, la delega

dell’inquinamento elettromagnetico è di pertinenza anche del Corecom Molise, che mappa anche i

siti di interesse e tiene gli impianti aggiornati. Per questi motivi, le due istituzioni hanno avviato un

percorso comune attraverso un protocollo d’intesa che sta facendo vedere i primi frutti. Dopo il

monitoraggio positivo di Montagano, ieri mattina i tecnici dell’Arpa e il presidente del Corecom

Vincenzo Cimino, si sono recati a Cercemaggiore sul sito della Madonna del Monte. Anche in

questo caso i rilievi sono risultati nella norma.

I tecnici Arpa hanno impiegato due strumenti di misurazione: l’analizzatore di spettro che serve a

identificare i dispositivi che generano i campi elettromagnetici e a determinare l’intensità dei

segnali rilevati in specifiche bande di frequenza e il misuratore a banda larga, utile a quantificare il

livello di esposizione totale e a verificare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi

elettromagnetici stabiliti dalla legge.

In questo modo è possibile accertare che tutte le aziende operano nel pieno rispetto delle norme a

tutela della salute pubblica. Nelle prossime settimane l’intesa andrà avanti con ispezioni che l’Arpa

effettua già di routine, con il Corecom, al fine di far verificare anche al Comitato la reale situazione

degli impianti regionale. Successivamente si ipotizza, insieme all’Usr e alle scuole, una serie di

eventi didattici con i ragazzi.

Corecom Molise – Arpa Molise